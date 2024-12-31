حصاد 2024.. مؤشرات البورصة تحقق ارتفاعات جماعية ورأس المال السوقي يتجاوز الـ 2 تريليون جنيه

أنهت البورصة المصرية تعاملات عام 2024 مرتفعة، حيث نجحت مؤشرات السوق في الحفاظ علي جزء من مكاسبها المتحققة خلال العام، وحقق مؤشر السوق الرئيس EGX 30 نمواً سنويا بلغ 19.47% ليغلق عند مستوى 29,740.58 نقطة، مقابل اغلاق عند مستوي 24,894.26 نقطة في اخر جلسات عام 2023.

واستطاعت السوق المصرية الصعود خلال عام 2024، ونجح رأس المال السوقي في تجاوز حاجز 2 التريليون جنيه، ليربح خلال العام نحو 450.1 مليار جنيه مسجلة في أخر جلسات العام مليار 2.169 تريليون جيه، مقابل 1,702 تريليون جنيه في أخر جلسات عام 2023، ليحافظ علي صعوده خلال 251 جلسة تداول علي مدار العام.



وتزينت مؤشرات البورصة المصرية باللون الاخضر، بعد أن حققت نموا جماعيًا في ختام عام 2023، حيث صعد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة متساوي الاوزان - EGX70 EWI بنسبة سنوية 48.77%، ليغلق عند مستوي 8,143 نقطة، مقابل 5,473.42 نقطة، في اخر جلسات عام 2023،

كما أرتفع المؤشر الاوسع نطاقًا EGX100 EWI بنسبة سنوية 42.35%، ليغلق في اخر جلسات العام عند مستوي 11,217.62 نقطة، مقابل مستوي 7,880.35 نقطة في اخر حلسات 2023.

أما مؤشر الشريعة الاسلامية "EGX33 Shariah"، فقد حقق نموا سنويا بنسبة 36.62%، ليغلق آخر جلسات عام 2024 عند مستوى 3,086.38 نقطة

فيما ارتفع ايضا مؤشر EGX SP بنسبة سنوية 42.86%، لينهي اخر جلسة تداول عند مستوي 6,568.82 نقطة، مقابل 4,597.39 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30 Copped بنسبة 22.02% ليغلق عند مستوي 36,828.77 نقطة، مقابل 30,181.65 نقطة، ومؤشر EGX30 TR بنسبة سنوية 23.42%، ليغلق عند مستوي 13,079.55 نقطة، مقابل 10,597.34 نقطة خلال آخر جلسات عام 2023.