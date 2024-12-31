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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يهنئان الرئيس السيسي بالعام الجديد 2025

محافظ كفرالشيخ يهنئ
محافظ كفرالشيخ يهنئ رئيس الجمهورية
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قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أسمى آيات التهاني، للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2025، متمنين أن يكون عام خير ورخاء على وطننا الغالي مصر قيادة وحكومة وشعبا، وأن يوفق بلادنا لمزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.

كما بعثا، برقية تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الدولة ورؤساء الجامعات مهنئين بالعام الميلادي الجديد متمنيًا كل التقدم والرقي للشعب المصري العظيم في ظل القيادة السياسية الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتقدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بخالص التهنئة لأسرة جامعة كفر الشيخ، من عمداء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وجميع الجهاز الإداري، وطلبة الجامعة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على الجميع أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة بالخير واليمن والبركات.

وفي برقيته دعي رئيس جامعة كفر الشيخ، الله عز وجل، أن يُعيد هذه المناسبات على رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، ومواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات تحت قيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

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الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العام الميلادي الجديد 2025 رئيس جامعة كفر الشيخ اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ