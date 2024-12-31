حصاد 2024.. إنجازات القطاع الصحي في شمال سيناء

قال الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الصحة، إن عام ٢٠٢٤ شهد تحولات كبيرة في قطاع الصحة بمحافظة شمال سيناء، حيث تم تحقيق إنجازات ملحوظة في مختلف المجالات، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة والكوادر الطبية العاملة بالمحافظة، وخاصة خلال النصف الثاني من العام.

واستعرض الدكتور أحمد أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام المنصرم، والتحديات التي تم مواجهتها، والتي كان من أبرزها تقديم الخدمات الطبية ل ٦١٩٤٠ مواطن بالمبادرات الرئاسية "بداية" مضيفا أن عدد المستفيدين من العيادات الخارجية بمستشفى العريش العام كان ١٦٤٤٠٨ مواطن.

وأوضح أن عدد المستفيدين من الخدمات بمراكز الرعاية الصحية الأولية كان ٤٩٦٠٠٠ مواطن، وأن عدد القوافل الطبية العلاجية المجانية ١٦ قافلة طبية والمستفيدين منها ٧٧٩ مواطن وأن عدد الجاصلات علي وسائل تنظيم الأسرة الحديثه كان ٥٥٩٩٠ سيدة.

وأكد أن إدارة العلاج الحر قامت بالمرور على المنشآت الغير حكومية وعددها ١٤٥منشاه وأن عدد قرارت الغلق كان ١٥ قرار اغلاق بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية فقد شهدت العديد من المستشفيات والمراكز الصحية بمحافظة شمال سيناء تطويرات كبيرة في البنية التحتية، شملت تحديث الأجهزة الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، مما أدى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة مدير عام الطب الوقائي أنه في مجال مكافحة الأمراض تم تحقيق تقدم ملحوظ في مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، من خلال برامج التطعيم والترصد النشط للفريق الوقائى والعمل الدائم علي تحسين وصول الخدمات الصحية و تسهيل وصولها للمواطنين من خلال متابعة العمل بالوحدات الصحية، خاصة في المناطق النائية، بالإضافة إلى نشر الوعي الصحي و تنفيذ العديد من الحملات التوعوية حول الأمراض الشائعة وطرق الوقاية منها، وذلك بالتعاون مع المدارس و المؤسسات المجتمعية كذلك إحكام الرقابة الوقائية علي أماكن تداول الأغذية والأسواق العامة وكذلك أعمال الصحه والسلامة وتدريب لجان السلامه واداراتها ووحداتها وتفعيل برنامج تقييم المخاطر وتأمين بيئه العمل للحفاظ على صحه العاملين من الأمراض والحوادث وما تقوم به إدارة الأمراض المدارية و نواقل الامراض من مكافحة للحفاظ على صحة المواطنين.