وداعا «الحريف».. حزن بين أهالي دمياط لوفاة بشير الديك

سادت حالة من الحزن بين أهالي دمياط، اليوم الثلاثاء، بعد وفاة الكاتب الكبير والمؤلف السينمائي بشير الديك، ابن قرية الخياطة التابعة لمركز دمياط، بعد صراع مع المرض.

ولد الكاتب بشير صديق الديك، بقرية الخياطة دمياط، عام 1944، ونشأ وتعلم فيها وبدأ حياته الوظيفية بالتربية والتعليم بدمياط في الحسابات وبدأ حياته الأدبية بكتابة القصة القصيرة وانضم إلى نادي الأدب وجماعة الرواد الأدبية بدمياط، في أوائل الستينيات.

زامل الديك، الأدباء الدمايطة ومنهم مصطفى الأسمر وأنيس البياع والسيد النماس ويسري الجندي ومحمد السلاموني، ثم انتقل إلى القاهرة وكافح حتي فرض اسمه ككاتب سيناريو متميز.

كتب وأعد حوالي 50 فيلما سينمائيا وكان أول أعماله فيلم "مع سبق الإصرار"، من إخراج أشرف فهمي وبطولة محمود ياسين ونور الشريف وميرفت أمين، والذي عرض في فبراير 1979، وكون ثنائيا ناجحا مع المخرج عاطف الطيب، في عدد من أهم أفلامه، مثل "سواق الأتوبيس"، و"ضربة معلم"، و"ضد الحكومة"، و"ناجي العلي"، و"ليلة ساخنة".

واشترك مع المخرج الراحل محمد خان في العديد من الأفلام مثل "الرغبة"، و"موعد على العشاء"، و"الحريف"، وظل مرتبطا بأهله وقريته وأصدقائه في دمياط إلى وقت قريب، حتى أنه قدم بعضهم في فيلمه الشهير سواق الأتوبيس الذى تم تصوير أجزاء منه في رأس البر بدمياط.

تعرض الكاتب بشير الديك منذ شهر، لأزمة صحية عنيفة وعارضة نقل بسببها للرعاية المركزة بأحد المستشفيات بالقاهرة، ولكن الحالة زادت سوءا مما دعا ابنته للاستغاثة بوزيري الصحة والثقافة اللذان لم يتأخران عن اللحاق به ونقله إلى العناية المركزة في مستشفى آخر، وتحسنت حالته نسبيا وعاد إلى منزله ولكن الحالة عادت للتدهور مرة أخر، مما استدعى نقله مرة أخرى للعناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي.