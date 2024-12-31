رئيس الوزراء: حجم مشروعات التطوير داخل القاهرة تتجاوز تكلفتها 22 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: "إننا لم نكن أن نكون قادرين على تنفيذ هذا مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، لولا الرؤية الحقيقية والحرص من القيادة السياسية على تطوير هذه المنطقة الجميلة في قلب القاهرة والاصرار على التنفيذ ومتابعة هذا التنفيذ".

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال تسليم عقود عددًا من الوحدات بمشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كانت يتابع المشروعات دائمًا على الأقل مرة في الأسبوع وهو ما أعطى لنا طاقة وجعل هناك حافز لإنهاء هذه المشروعات بأسرع وقت ممكن بالرغم من كل العقبات.

وأكد، أن وزير الإسكان كشف عن حجم المشروعات التي يتم عملها في قلب القاهرة القديمة والتي تتجاوز الـ 22 مليار جنيه.

ويعتبر تطوير منطقة سور مجرى العيون الذي يشمل تنفيذ 79 عمارة سكنية، تضم 1924 وحدة سكنية، بالإضافة إلى فندق سيتم تشغيله وإدارته من خلال إحدى كبرى الشركات العالمية، ومول تجاري إداري ترفيهي، به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف.

كما أن تطوير منطقة سور مجرى العيون يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي.