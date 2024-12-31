رئيس الوزراء: منطقة سور مجرى العيون كانت الأكثر فقرًا بالقاهرة سابقًا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن منطقة سور مجرى العيون والتي تم تطويرها وإنشاء مشروع أرابيسك فيها، كان دائمًا يشار إليها بأنها أكثر مناطق الفقر والتلوث وأحيانًا الجريمة والخروج عن القانون.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال تسليم عقود عددًا من الوحدات بمشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون، أن حجم العمل الذي نتابعه حاليًا في منطقة سور مجرى العيون التي تحولت لمنطقة من أجمل المناطق من الناحية العمرانية والحضارية والتي كنا حريصين في تطويرها على أن تلائم الطابع العمراني والحضاري الذي كان موجود في قلب مدينة القاهرة التاريخية.

ويعتبر تطوير منطقة سور مجرى العيون الذي يشمل تنفيذ 79 عمارة سكنية، تضم 1924 وحدة سكنية، بالإضافة إلى فندق سيتم تشغيله وإدارته من خلال إحدى كبرى الشركات العالمية، ومول تجاري إداري ترفيهي، به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف.

كما أن تطوير منطقة سور مجرى العيون يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي.