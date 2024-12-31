دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد "صور"

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي بمدينة نصر، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد التي تقام في الجزائر مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة إنبي أمس تدريبات استشفائية ضمن البرنامج التدريبي الخاص بهم للتخلص من الإجهاد، فيما قام باقي اللاعبين بتنفيذ جميع فقرات المران التي اشتملت على جزء بدني وتدريبات متنوعة بالكرة.

وخاض محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران لمواصلة التحضير لمباراة شباب بلوزداد.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد ٧ نقاط بعد الفوز على استاد أبيدجان وشباب بلوزداد في القاهرة والتعادل مع أورلاندو في جنوب إفريقيا.

موعد سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر

قرر مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه الذي عقد مساء الأحد الماضي، تكليف طارق قنديل عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الجزائر مطلع يناير المقبل.

وتسافر بعثه الأهلي إلى الجزائر يوم 1 يناير المقبل لملاقاة شباب بلوزداد، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويقوم طارق قنديل بالتنسيق والترتيب الكامل مع محمد رمضان المدير الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق من سفر وإقامة وملاعب تدريب، لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق أفضل النتائج.