رئيس الوزراء: القيادة السياسية كانت تصر على تطوير القاهرة التاريخية

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن سعادته بتسليم عقود عددًا من الوحدات بمشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون، قائلًا: "استرجع اليوم الأول الذي تواجدت فيه في هذه المنطقة قبل عمل أي نوع من التطوير لها".

وأضاف: "نقف حاليًا في المنطقة التي كانت تعرف بمنطقة المدابغ والتي كانت من أكثر نقاط القاهرة تلوثًا وتدهورًا في السابق"، موضحًا أن الرؤية السياسية ورؤية القيادة لتطوير الدولة ليس ببناء مدن جديدة عملاقة مثل العاصمة الإدارية والعلمين وخلافه ولكن اصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تطوير قلب القاهرة التاريخي والقديم الذي اصابه تدهور شديد في فترات سابقة.

ويعتبر تطوير منطقة سور مجرى العيون الذي يشمل تنفيذ 79 عمارة سكنية، تضم 1924 وحدة سكنية، بالإضافة إلى فندق سيتم تشغيله وإدارته من خلال إحدى كبرى الشركات العالمية، ومول تجاري إداري ترفيهي، به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف.

كما أن تطوير منطقة سور مجرى العيون يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي.