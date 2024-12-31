رئيس الوزراء يهنئ المصريين بحلول العام الميلادي الجديد وشهر رجب

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المصريين بحلول العام الميلادي الجديد، والذي يتزامن مع بداية شهر رجب، قائلًا: "أيام مباركة ندعو فيها الله، أن تحمل الخير والبركة لمصر وقيادتها وشعبها".

ويأتي ذلك على هامش تسليم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لعقود عددًا من الوحدات بمشروع أرابيسك بسور مجرى العيون.

ويعد تطوير منطقة سور مجرى العيون الذي يشمل تنفيذ 79 عمارة سكنية، تضم 1924 وحدة سكنية، بالإضافة إلى فندق سيتم تشغيله وإدارته من خلال إحدى كبرى الشركات العالمية، ومول تجاري إداري ترفيهي، به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف.

كما أن تطوير منطقة سور مجرى العيون يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي.