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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات مشروع أرابيسك بسور مجرى العيون

رئيس الوزراء يسلم
رئيس الوزراء يسلم عقود عدد من الوحدات بمشروع أرابيسك بسور مج
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تقدم البوابة نيوز بثًا مباشرًا من فضائية "إكسترا نيوز" لتسليم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لعقود عددًا من الوحدات بمشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون.

ويعد تطوير منطقة سور مجرى العيون الذي يشمل تنفيذ 79 عمارة سكنية، تضم 1924 وحدة سكنية، بالإضافة إلى فندق سيتم تشغيله وإدارته من خلال إحدى كبرى الشركات العالمية، ومول تجاري إداري ترفيهي، به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف.

كما أن تطوير منطقة سور مجرى العيون يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي.

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