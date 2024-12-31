23 ألف سائح يحتفلون بالعام الجديد في الغردقة ومرسى علم

شهد مطارا الغردقة ومرسى علم حركة سياحية مكثفة قبل ساعات من بدء العام الجديد، حيث استقبلا 23 ألف سائح من مختلف الجنسيات، وتشير هذه الأرقام إلى انتعاش ملحوظ في القطاع السياحي بالبحر الأحمر.

وتحولت الغردقة ومرسى علم إلى ملتقى عالمي للاحتفال برأس السنة، حيث استقبلت مطاراتهما آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، مما يعكس تنوعًا ثقافيًا كبيرًا في هذه الوجهات السياحية.

واستقبلت الغردقة ومرسى علم العام الجديد بأجواء احتفالية مميزة، حيث تزينت الشوارع والفنادق بالأضواء والألوان، واستمتع السائحون بفعاليات متنوعة.

وتدفع السياحة عجلة الاقتصاد في الغردقة ومرسى علم، حيث حققت السياحة في الغردقة ومرسى علم نجاحًا كبيرًا مع استقبال آلاف السائحين للاحتفال بالعام الجديد، مما يعكس هذا الإقبال الكبير أهمية القطاع السياحي في دعم الاقتصاد المحلي.