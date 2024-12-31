محافظ الفيوم يهنئ أبناء المحافظة بحلول العام الميلادي الجديد

هنأ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي محافظة الفيوم خاصة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وقال محافظ الفيوم: "شعب الفيوم العظيم، أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

وأضاف؛ "أدعو أبناء وبنات المحافظة لبذل المزيد من الجهد في العمل، والتحلي بالصبر والإيمان من أجل تحقيق التنمية الشاملة، ورفعة بلدنا الغالية مصر، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".