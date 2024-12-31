محافظ الفيوم يهنئ أبناء المحافظة بحلول العام الميلادي الجديد

هنأ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي محافظة الفيوم خاصة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
وقال محافظ الفيوم: "شعب الفيوم العظيم، أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".
وأضاف؛ "أدعو أبناء وبنات المحافظة لبذل المزيد من الجهد في العمل، والتحلي بالصبر والإيمان من أجل تحقيق التنمية الشاملة، ورفعة بلدنا الغالية مصر، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".