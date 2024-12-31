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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الفيوم يهنئ أبناء المحافظة بحلول العام الميلادي الجديد

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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هنأ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي محافظة الفيوم خاصة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وقال محافظ الفيوم: "شعب الفيوم العظيم، أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

 

وأضاف؛ "أدعو أبناء وبنات المحافظة لبذل المزيد من الجهد في العمل، والتحلي بالصبر والإيمان من أجل تحقيق التنمية الشاملة، ورفعة بلدنا الغالية مصر، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم محافظة الفيوم محافظ الفيوم العام الميلادي الجديد