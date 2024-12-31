سالي عبد السلام: قيام الليل أهم شيء أفعله في ليلة رأس السنة

قالت المذيعة سالي عبد السلام، إنه ليس لديها أي طقوس بعينها تقوم بها في ليلة رأس السنة.

وأضافت عبد السلام في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أهم شيء أقوم به في ليلة رأس السنة هو قيام الليل، حيث أقيم الليل وأظل أتوسل الله عزوجل بالصلاة والدعاء وتابعت سنة 2024 كانت جميلة جدا على، وأنا دائما راضية بكل الأيام التي مررت بها في هذا العام فالسنوات هى أيام ربنا سبحانه وتعالى".

وعن أهم حدث أثر فيها في هذا العام قالت: مهما حدث فيه معي أقول دائما وأبدا الحمد لله وعن أمنياتها في عام 2025.

واستكملت: "أتمنى الصحة وراحة البال والتوفيق لنفسي ولكل الأشخاص وأحبائي وأسرتي، وأن الله عز وجل يحفظ بلدي الحبيبة مصر، و2025 تكون سنة سعيدة ويعم الخير والبركة على الجميع ويحقق الله لي كل ما أتمناه وعلى المستوى العملي أقدم الأفضل دائما وأكون عند حسن ظن جمهوري بي وأقول لجمهوري كل سنة وأنتم سبب تشجيعي كل سنة وأنتم أهلي ودائما فرحانين بي".