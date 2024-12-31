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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

طلاب من أجل مصر تحتفي بالعام الجديد بهدايا تذكارية لمجلس جامعة قناة السويس

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أشاد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بمبادرة أسرة "طلاب من أجل مصر" التي قامت بتوزيع هدايا تذكارية على أعضاء مجلس الجامعة خلال جلسته اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر وقبل ساعات من بداية العام الجديد 2025، تعبيراً عن روح المشاركة والانتماء التي تتميز بها الأسرة.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الجامعة على اعتزاز الجامعة بأسرة "طلاب من أجل مصر" ودورها البارز في تعزيز قيم المشاركة الإيجابية بين الطلاب، مشيداً بمشاركتها المثالية في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجامعة، مما يعكس التزامها برؤية الجامعة ورسالتها.

كما أعرب نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات عن تقديرهم لهذه المبادرة الراقية، التي تعكس حرص الأسرة على دعم الروابط بين أعضاء الجامعة وتعزيز أجواء الألفة والتعاون في بداية العام الجديد.

واختتم اللقاء بتوجيه الشكر والتقدير إلى جميع أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر"، مع التأكيد على دعم الجامعة المستمر لأنشطتها المميزة وتشجيعها على تقديم المزيد من المبادرات الإيجابية التي تعزز قيم الولاء والانتماء الوطني

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