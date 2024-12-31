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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

قال المحافظ في برقيته: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث بأسمى آيات التهنئة وأطيب التمنيات القلبية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعياً المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن نحو مستقبل باهر ومشرق".

وأضاف محافظ الفيوم: "إننا نجدد العهد بأن نبذل المزيد من الجهد والعطاء، وأن نسير على دربكم، من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030، وأن ينعم الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والرخاء"، داعياً المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم، ويكلل جهودكم بالنجاح، ويوفقكم لما فيه عزة وطننا، وأن يمدكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق".

محافظ الفيوم تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الميلادي الجديد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم