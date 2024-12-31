تقرير: إنجازات الهند في عام 2024 تؤهلها لتكون قوة عالمية كبرى

كشف تقرير لمعهد “جلوبال باور” أن السياسة الخارجية للهند تطورت بشكل ملحوظ خلال عام 2024، الأمر الذي يعكس صعودها كقوة عالمية كبرى.

وأوضح المعهد أن المشاركات الاستراتيجية والانتصارات الدبلوماسية التي حققتها الهند خلال العام الجاري، إضافة إلى قدرتها على موازنة العلاقات العالمية المتنوعة، عززت من من قيادتها ليس فقط في دول الجنوب العالمي، ولكنها تحدت أيضًا هيمنة القوى الغربية التقليدية.

ورصد التقرير كيف حققت الهند العديد من الإنجازات خلال العام الحالي، منها قيادتها لمجموعة العشرين ومبادرات دول الجنوب العالمي، موضحا أنه من بين الانجازات المهمة نجاح الهند في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إعادة هيكلة الديون للدول الضعيفة اقتصاديًا، والتي تقع العديد منها في أفريقيا وجنوب آسيا.

إلى جانب ذلك، عمقت الهند من علاقتها مع دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة المحيط الهادي، حيث أجرى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، زيارة تاريخية إلى الكويت، وهي أول زيارة لرئيس وزراء هندي منذ 43 عاما.

ولفت التقرير إلى أن الهند أيضا عززت من العلاقات الطويلة الأمد مع والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل أكبر مع توقيع اتفاقيات استراتيجية بشأن الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء.

في منطقة الهند والمحيط الهادئ، لعبت الهند دورًا حاسمًا في تعزيز تحالف الرباعي إلى جانب الولايات المتحدة واليابان وأستراليا. وقد سلطت التدريبات البحرية والتعاون الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية التي تهدف إلى مواجهة هيمنة الصين الضوء على النفوذ المتزايد للهند في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الاتفاقيات الاستراتيجية للهند مع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) خيارات بديلة للدول الأصغر أمام المواقف العدوانية لبكين.

وعلى جانب أخر، تبنت الهند الدبلوماسية العملية في التعامل مع أوروبا، إذ عززت الشراكات التجارية والتكنولوجية مع دول مثل فرنسا وألمانيا، كما حافظت على علاقة متوازنة مع روسيا، ورفضت الانصياع للضغوط الغربية لقطع العلاقات بسبب الصراع في أوكرانيا.

وبحسب التقرير، لم يأت صعود الهند بلا تحديات، خاصة في علاقتها مع القوى الغربية، فقد أثار رفض البلاد الانحياز بشكل صارم للمواقف الغربية بشأن روسيا، وتزايد نفوذها في دول الجنوب العالمي، ومطالبتها بإصلاح المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، قلقًا لدى الدول الغربية.

علاوة على ذلك، فقيادة الهند لمنتدى بريكس الذي رحب بأعضاء جدد مثل مصر والسعودية وإيران، وإنشاء كتلة تنافس نفوذ اقتصادي لمجموعة السبع، قد أزعج بعض العواصم الغربية، بحسب التقرير.