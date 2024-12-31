ads
الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بـ 300 جنيه كيلو اللحمة.. مبادرة محاربة الغلاء بمدينة سفاجا

مبادرة لبيع كيلو
مبادرة لبيع كيلو اللحمة ب ٣٠٠ جنية في سفاجا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت مدينة سفاجا إطلاق مبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة غلاء الأسعار، تحت رعاية إدارة الطب البيطري بسفاجا بقيادة الدكتورة سوزان بولس.

وتأتي هذه المبادرة بالتنسيق مع احد الاحزاب، حيث يتم توفير اللحوم بسعر 300 جنيه للكيلو عبر ثلاثة منافذ رئيسية في مدينة سفاجا.ط، واماكنهم كالتالي: “أمام سور الالومينوم - امام سور الاذاعة والتلفيزيون - بجوار الجمعية المصرية بالاشغال”.

وأكدت الجهات القائمة على المبادرة أنها ستستمر يومياً، لتلبية احتياجات الأهالي وضمان توفر اللحوم بأسعار مناسبة.

وتحظى المبادرة بدعم واسع من المواطنين، حيث تم الإشادة بجهود الطب البيطري والحزب في خدمة المجتمع والعمل على تحسين الظروف المعيشية.

احتياجات البيطري الطب البيطري الظروف المعيشية تحسين الظروف المعيشية تخفيف الأعباء عن المواطن توفير اللحوم