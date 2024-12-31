بـ 300 جنيه كيلو اللحمة.. مبادرة محاربة الغلاء بمدينة سفاجا

شهدت مدينة سفاجا إطلاق مبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة غلاء الأسعار، تحت رعاية إدارة الطب البيطري بسفاجا بقيادة الدكتورة سوزان بولس.

وتأتي هذه المبادرة بالتنسيق مع احد الاحزاب، حيث يتم توفير اللحوم بسعر 300 جنيه للكيلو عبر ثلاثة منافذ رئيسية في مدينة سفاجا.ط، واماكنهم كالتالي: “أمام سور الالومينوم - امام سور الاذاعة والتلفيزيون - بجوار الجمعية المصرية بالاشغال”.

وأكدت الجهات القائمة على المبادرة أنها ستستمر يومياً، لتلبية احتياجات الأهالي وضمان توفر اللحوم بأسعار مناسبة.

وتحظى المبادرة بدعم واسع من المواطنين، حيث تم الإشادة بجهود الطب البيطري والحزب في خدمة المجتمع والعمل على تحسين الظروف المعيشية.