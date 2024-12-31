افتتاح بطولة الشوفكان الدولية في بورت غالب بمشاركة دولية لدعم السياحة الرياضية

شهد فراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر من مدينة بورت غالب، اليوم الثلاثاء، افتتاح بطولة الشوفكان الدولية التي تقام في إطار فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان بورت غالب للسياحة الرياضية الذي تنظمه بورت غالب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ البحر الأحمر.

جاء ذلك بحضور أحمد عبد الخالق مدير عام السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ومحمد تمساح مدير إدارة شباب مرسى علم وسعيد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مركز شباب مرسى علم ممثلين عن دول الكويت، بولندا، هونج كونج، نيجيريا، ومصر، وعدد من الفرق الرياضية من مختلف الأندية الرياضية بمدن المحافظةالمحافظة وسط أجواء احتفالية مميزة جمعت بين الطابع الرياضي والثقافي.

وافتتح المهرجان فراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة نائبا عن وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي، والمهندس حسام الخرافي رئيس نادي بورت غالب الرياضي، رئيس الاتحاد النيجيري للبولو ورئيس الاتحاد الإفريقي للشوفكان نورا ساني وسكرتير الاتحاد الدولي للشوفكان ميتشيك ميشيل، والدكتور وائل الجندي نائب رئيس مجلس إدارة نادي بورت غالب الرياضي.

كما حضر الافتتاح اللواء دكتور احمد حسام نائب رئيس اتحاد التراياثلون ورئيس لجنة الحكام، واللواء محمود حسين المدير التنفيذي باتحاد التراياثلون والعميد محمد عبدالمنعم عضو مجلس ادارة ورئيس لجنة المسابقات، ونادية صبحي عضو مجلس ادارة اتحاد التراياثلون ورئيس لجنة البراتراياثلون، والدكتور حاتم ستين طبيب الخيول الدولي ولفيف من القيادات التنفيذية بمرسى علم ومحافظة البحر الأحمر.

وقال عبد المقصود، إن هذه البطولة التي تعد واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية على أجندة الفعاليات الرياضية بالمحافظة، وتهدف إلى تعزيز دور الرياضة في الترويج السياحي لمصر، وتسليط الضوء على جمال مدينة بورت غالب كوجهة سياحية عالمية.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود المتواصلة لجعل الرياضة منصة للترويج للمقاصد السياحية في البحر الأحمر، وإبراز مكانة مصر كمركز للبطولات الدولية.

وفي ذات السياق أفاد وكيل الوزارة، بأن فعاليات اليوم الأول بدأت بطابور أعلام الدول المشاركة، حيث طاف الرياضيون والمسؤولون بأعلام بلدانهم في بورت غالب، في تقليد جديد يعكس التنوع الثقافي وروح التعاون بين الشعوب، وأضفى هذا العرض طابعًا احتفاليًا فريدًا على المدينة، حيث تجمع السكان والزوار لمتابعة الطابور، ما ساهم في تسليط الضوء على المعالم السياحية للمنطقة.

وفي إطار المباريات الأولى للبطولة، أقيمت مواجهة قوية بين منتخبي بولندا ونيجيريا، حيث قدم الفريقان أداءً مميزًا أظهر مستوى عالٍ من المهارة والتنافسية، وانتهت المباراة بفوز مستحق لمنتخب بولندا، الذي تمكن من حسم النتيجة لصالحه وسط تشجيع حماسي من الجماهير الحاضرة.

ويعكس تنظيم البطولة ضمن مهرجان السياحة الرياضية استراتيجية إدارة المهرجان لدعم الاقتصاد المحلي من خلال استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، خاصة أن المشاركة الدولية الواسعة والتي تؤكد الثقة المتزايدة في إمكانيات بورت غالب التنظيمية وقدرتها على استضافة فعاليات بهذا الحجم.

جدير بالذكر أن مهرجان بورت غالب للسياحة الرياضية يستمر على مدار عدة أيام، حيث يتضمن العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين المشاركين وتقديم تجربة مميزة للزوار والمشاركين على حد سواء.