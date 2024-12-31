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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رفض الدعوة المدنية وغرامة 10 آلاف جنيه لمصطفى كامل في سب موظف بنقابة الموسيقيين

مصطفي كامل
مصطفي كامل
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قضت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار عمرو اباظة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن الجوهرى، وحضور مصطفي محمود وكيل النائب العام، بتغريم نقيب الموسيقيين مصطفى كامل،  في موظف بنقابة المهن الموسيقية، 10 آلاف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 15 الف جنيه وواحد، علي سبيل التعويض المدنى المؤقت والتزامه بمصروفات الدعويين الجنائية والمدنية و50 جنيه أتعاب محاماه.

كما قضت برفض الدعوى المدنيه المقابلة المقامه من المتهم، والزمته بالمصاريف.

جاء في أسباب الحكم إن المتهم مصطفي كامل، سب المجنى عليه احمد رمضان شعبان، بأن وجه إليه عبارات وألفاظ، التى من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار، وكان ذلك بالطرق العلنيه لحصولها على مرأى ومسمع من وسائل الإعلام المسموعه والمقرؤة.

مصطفى كامل محكمة جنح عابدين نقابة المهن الموسيقية وكيل النائب العام