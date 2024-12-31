أمل عمار تستقبل رئيس "النيابة الإدارية" وتؤكد استمرار التعاون لخدمة المرأة

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، المستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر المجلس ، لتقديم التهنئة بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد كرئيسة للمجلس.

وشهد اللقاء حضور كل من المستشارة مروة هشام بركات، والمستشارة الدكتورة ماريان قلدس عضوتا المجلس ، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشارة بريهان محسن- مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، والمستشارة الزهراء كمال خالد - مديرة وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، والمستشارة غادة يونس - مديرة وحدة قضايا الاستثمار، والمستشارة رشا أحمد عادل - عضو مكتب رئيس الهيئة، والمستشارة ياسمين كمال الاسلامبولي - عضو وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وعبرت المستشارة أمل عمار عن خالص سعادتها وشكرها وتقديرها لهذه الزيارة، مؤكدة فخرها بأنها كانت عضوة بالهيئة على مدار ثلاثة عشر عاماً شهدت خلالها جهوداً حثيثة لتعزيز تمكين المرأة، لافتة إلى أنها الهيئة القضائية ذات النسبة الأعلى في تمثيل المرأة بين عدد أعضائها، مؤكدة على استمرار التعاون بين المجلس القومي للمرأة والنيابة الإدارية، في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه أكد المستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الدور بالغ الأهمية الذى يقوم به المجلس القومي للمرأة والتعاون المثمر والمتواصل بين الهيئة والمجلس في عدة مجالات، متمنياً لرئيسة المجلس كل التوفيق والسداد بما يحقق تطلعات المرأة المصرية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠.

وفي نهاية اللقاء قامت المستشارة أمل عمار بتسليم درع المجلس إلى المستشار عبدالراضي صديق تقديرًا لجهود الهيئة فى ملف تمكين المرأة، وقام المستشار عبدالراضي صديق بتسليم درع الهيئة إلى المستشارة أمل عمار تقديرًا لجهود المجلس فى ملف تمكين المرأة.