ميرنا وليد : أنتظر ليلة رأس السنة بفارغ الصبر

قالت النجمة ميرنا وليد، إنها تنتظر ليلة رأس السنة كل عام بفارغ الصبر وتعد تلك الأيام من أكثر الفترات التي أحبها للغاية.

وأضافت وليد في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، فبالنسبة لي هذا اليوم يكون له زينة وبهجة وفرحة خاصة وسط الناس ومن أكثر الاحتفالات التي أشعر بها في شوارع مصر هي شهر رمضان وليلة رأس السنة خاصة أن العالم كله يتغير في تلك المناسبتين.

وتابعت، أن أجواء ليلة رأس السنة ممتعة للغاية مع الليالي الشتوية والثلج يعطي لي حالة من التفاؤل لافته أحب أتواجد في الأماكن التي تكون في الاحتفالات والثلج الصناعي وحماس الناس في الشوارع.

وعن أمنياتها للعام الجديد قالت: أتمني في أول دقيقة من العام الجديد تكون سنة سعيدة وخير علي وعلى كل الناس ويكون بداية خير للجميع، خاصة أن عام 2024 كان من أسوء الأعوام على العالم العربي التي شاهدنا فيها سيل الدماء والدمار على الدول الشقيقة فأتمني تكون 2025 عام تهدئة الأوضاع ويعم السلام على البلاد ويعيش الجميع في أمان وسلام.