محافظ الشرقية يُهنئ رئيس الجمهورية بالعام الميلادي الجديد 2025

بعث المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد جاء فيها: “يسعدني ويشرفني أن أرفع لكم بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن أبناء محافظة الشرقية خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الإعزاز وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2025م” .

وأضاف: “وبهذه المناسبة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والسعادة وأن يبارك جهودكم المخلصة وأن يوفقكم لما فيه الخير والتقدم و الازدهار لمصرنا الغالية تحت قيادتكم الحكيمة”.

كما أرسل محافظ الشرقية برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و الوزراء والمحافظين وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار شخصيات الدولة داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم علي الشعب المصري بمزيد من الأمن والأستقرار.