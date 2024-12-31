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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح محسن يقود تشكيل المصري لمواجهة سيراميكا في الدوري

اللاعب صلاح محسن
اللاعب صلاح محسن
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أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق المصري البورسعيدي، تشكيل الفريق لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري، باستاد السويس الجديد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وجاء تشكيل المصري لمواجهة سيراميكا كلآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: عمرو السعداوي – محمد هاشم - خالد صبحي - كريم العراقي.

خط الوسط: محمود حمادة - سامادو أتيدجيكو.

خط الهجوم: عبدالرحيم دغموم – صلاح محسن- أحمد القرموطي- فخر الدين بن يوسف.

وتذاع مباراة المصري وسيراميكا عبر قنوات أون تايم سبورت في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء.

 

 

 

 

 

 

حكام مباراة المصري وسيراميكا

ضم طاقم حكام مباراة المصري وسيراميكا كلا من: محمود ناجي حكم للساحة ومحمد عزازي حكم مساعد وأحمد عبد المنعم شعبان حكم مساعد، أحمد حمدي حكم رابع، خالد جمال الغندور حكم var، ومصطفى عطية حكم var مساعد.

نقاط وأرقام المصري وسيراميكا

يحتل المصري المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 11 نقطة جمعها من خلال 6 مواجهات خاضها فاز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر في المباراة.

بينما يدخل فريق سيراميكا المباراة برصيد 11 نقطة، ليحتل المركز الرابع، بعد خوضه 6 مباريات، وفاز في 3 منها وتعادل في مواجهتين وخسر في مباراة.

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