البدء في ردم خزانات المياه الأرضية بمنطقة مبارك شمال الغردقة

وجه اللواء ياسر حماية رئيس المدينة اليوم حي شمال بالبدء في ردم الخزانات الارضية بمنطقة مبارك ١٤ بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، والمتسببة في تسريب كميات كبيرة من المياه نتج عنها مياه جوفية بمنطقة شمال الاحياء والتي بدورها تؤثر على البنية التحتية للمباني وعلي صحة وحياة المواطنين.

أوضح رئيس المدينة، أن أعمال ردم الخزانات الأرضية تتم عقب انتهاء شركة المياه والصرف الصحي بغلق خط المياه المؤدي الي الخزانات الأرضية، وتوصيل المياه للعمارات مباشرة وانتهاء المهلة المعطاة لاهالي المنطقة بتوصيل وصلات مياه على خزانات فوق الارض بدلا من الخزانات الارضية وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين و على البيئة والبنية التحتية للمباني.

وأكد أن منطقة مبارك ١٤ هي البداية و أنه سيتم ردم جميع الخزانات الارضية بمبارك ١١ ، ١٢ ، ١٣.

ياتي هذا في ضوء توجيهات محافظ البحر الأحمر بإنهاء مشكلة المياه الجوفية بمنطقة شمال الأحياء.