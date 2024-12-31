محافظ الشرقية يُهنئ أبناء المحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي بالعام الميلادي الجديد

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الشعب المصري العظيم بشكل عام، ‏وأبناء محافظة الشرقية وأعضاء الجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشكل خاص بحلول العام الميلادي الجديد 2025 داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات بجانب تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري والتي أصبحت واقعاً ملموساً سيحقق نقلة نوعية وحضارية لقاطنيها.

ودعا المحافظ جموع المواطنين للإلتفاف حول القيادة السياسية والمضي قدماً نحو استكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد , داعياً المولي عز وجل أن يديم على مواطني الشرقية دوام التوفيق والتقدم والإزدهار وتحقيق الإنجازات على هذه الأرض الطيبة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.