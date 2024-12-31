وفاة السيناريست بشير الديك بعد صراع مع المرض

توفي السيناريست بشير الديك غن عمر يناهز 80 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكان قد بدأ السيناريست بشير الديك مسيرته الفنية في السبعينيات، حيث تعاون مع كبار المخرجين والنجوم مثل عاطف الطيب، أحمد زكي، ونور الشريف، وتميز بالجمع بين العمق الاجتماعي والسياسي والبساطة في السرد، مما جعل أعماله مؤثرة في كافة قطاعات المشاهدين.

زكمخرج، قدّم بشير الديك فيلمين فقط، هما "الطوفان" بطولة محمود عبد العزيز و"سكة سفر" بطولة نور الشريف،

وتعد أعمال بشير الديك مرآة صادقة لواقع المجتمع المصري، حيث تناول قضايا التي تمس الواقع المصري وكان منحازًا للإنسان البسيط مسلطًا الضوء على معاناته وداعمًا لقضاياه.