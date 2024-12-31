سمية الخشاب: أقضي ليلة رأس السنة في الرياض

قالت النجمة سمية الخشاب، إنها ستقضي طقوس احتفالات ليلة رأس السنة خارج مصر.

و أوضحت “الخشاب” في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”، أنها أتواجد في مدينة الرياض، حيث تواصل تصوير مسلسلها الجديد " أم 44 "، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وتابعت:" ليس لدي أي طقوس هذا العام بسبب انشغالي بتصوير المسلسل حيث نقوم بتصويره علي قدم وساق وسوف سيكون مفاجأة لجمهوري".

وأضافت:"أتمنى من ربنا أن يوفقني في عملي و مسلسلي الجديد يحقق نجاح كبير بإذن الله وأن يديم الله عز وجل الصحة والستر ويحفظ أهلي وعن رسالتها لجمهورها"

وأردفت: “أقول لجمهوري كل سنة وأنتم طيبين وبخير وفي أفضل حال، وتحققوا كل أمنياتكم وربنا يجعلها سنة الخير والبركة علي شخص في كل أنحاء الأرض”.