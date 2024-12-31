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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

سمية الخشاب: أقضي ليلة رأس السنة في الرياض

النجمة سمية الخشاب
النجمة سمية الخشاب
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قالت النجمة سمية الخشاب، إنها ستقضي طقوس احتفالات ليلة رأس السنة خارج مصر.

 و أوضحت “الخشاب” في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”، أنها أتواجد في مدينة الرياض، حيث تواصل تصوير مسلسلها الجديد " أم 44 "، الذي  تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

 وتابعت:" ليس لدي أي طقوس هذا العام بسبب انشغالي بتصوير المسلسل حيث نقوم بتصويره علي قدم وساق وسوف سيكون مفاجأة لجمهوري".

 وأضافت:"أتمنى من ربنا أن يوفقني في عملي و مسلسلي الجديد يحقق نجاح كبير بإذن الله وأن يديم الله عز وجل الصحة والستر ويحفظ أهلي وعن رسالتها لجمهورها"

 وأردفت: “أقول لجمهوري كل سنة وأنتم طيبين وبخير وفي أفضل حال، وتحققوا كل أمنياتكم وربنا يجعلها سنة الخير والبركة علي شخص في كل أنحاء الأرض”.

 

سمية الخشاب أقضي ليلة رأس السنة في الرياض البوابة نيوز