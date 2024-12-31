سقوط أمطار متوسطة بمراكز ومدن الغربية| صور

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة إلى أقل من متوسطة على فترات متقطعة، وظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة علي أغلب المناطق وانخفاض في درجات الحرارة.

ودفعت مجالس المدن والأحياء بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وفروعها بالمعدات وسيارات شفط وسحب مياه الأمطار بالطرق والشوارع، والتعامل أولا بأول في رفع وسحب المياه، وتهيئة الطرق والشوارع لضمان عدم أعاقة الحركة المرورية جراء الأمطار.

وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قد وجه رؤساء المدن والأحياء والمراكز بسرعة شفط مياه الأمطار حال تجمعها في الشوارع أول بأول بالاشتراك مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين، فيما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ، تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بالمدن أو القرى بسبب الأمطار.

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