مار بندكتوس يونان حنو يستقبل الشمامسة الإكليريكيين التابعين لايبارشية السريانية والدارسين في لبنان

استقبل مار بندكتوس يونان حنو رئيس أساقفة أبرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك صباح هذا اليوم الثلاثاء 2025/12/31، في الصرح الأسقفي في بغديدا - قره قوش الشمامسة الاكليريكيين التابعين لابرشيتنا الذين يتلقون تنشئتهم في اكليريكية سيدة النجاة - الشرفة واكليريكية مار مارون - غزير.

استمع المطران إلى الشمامسة الاكليريكيين بإصغاء أبوي وقدم كل واحد منهم شرحاً مبسطاً عن حياته في الاكليريكية التي ينتمي اليها والجامعة التي يدرسون فيها، وبعد ذلك وجه بعض التوجيهات الأبوية للشمامسة الاكليريكيين، داعياً إلى الاهتمام بالجانب الروحي من خلال التنشئة الديرية والالتزام بالصلوات و القداديس وكذلك الجانب العلمي من خلال الدراسة المستمرة وأهمية المطالعة ومتابعة الدروس الجامعية والاهتمام باللغات؛ السريانية والعربية والانكليزية.

وأكد للشمامسة الاكليريكيين، أن يكونوا مثالاً صالحاً لاقرانهم الشباب لكيما يحذون حذوهم ونقطف دعوات اخرى جديدة.

وفي ختام اللقاء بارك الشمامسة الاكليريكيين وودعهم بالمحبة والحفاوة التي استقبلهم بها.