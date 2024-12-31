اتحاد الكرة يعدل مواعيد مباريات الناشئات بسبب منتخب تحت 17| خاص

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعديل مواعيد بعض مباريات دوري مواليد 2008 و2006 و2009 للكرة النسائية، وذلك نظرا لإقامة معسكر المنتخب الوطني تحت 17 استعداد للمباريات الرسمية في تصفيات إفريقيا.

وجاءت مواعيد مباريات مواليد 2008 كالآتي:

وادي دجلة X الجزيرة الرياضي على ملعب دجلة يوم السبت 1 فبراير بدلا من السبت 4 يناير.

مواعيد مباريات مواليد 2006 كالآتي:

وادي دجلة X الأهلي على ملعب وادي دجلة يوم الجمعة 31 يناير بدلا من السبت 4 يناير.

زد X العربان الرياضي على ملعب فرعي زد يوم الجمعة 31 يناير بدلا من 4 يناير.

بيراميدز X بالم هيلز على ملعب فرعي الدفاع الجوي يوم الجمعة 31 يناير بدلا من 4 يناير.

سموحة X رع على نادي سموحة يوم الجمعة 31 يناير بدلا من 4 يناير.

مواعيد مباريات مواليد 2009 كالآتي:

الأهلي X زد على ملعب الأهلي يوم السبت 25 يناير بدلا من 3 يناير.

بيراميدز X بالم هيلز على فرعي الدفاع الجوي يوم السبت 25 يناير بدلا من 2 يناير.

وادي دجلة X الجونة على ملعب وادي دجلة يوم السبت 25 يناير بدلا من 2 يناير.