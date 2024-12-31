الخميس.. عزاء السيناريست الكبير بشير الديك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

تستقبل أسرة السيناريست الكبير الراحل بشير الديك العزاء يوم الخميس المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الوهاب ومن المقرر تشييع جنازته بمسقط رأسه بقرية الخياطة بدمياط بعد وصول جثمانه.

وتوفي الكاتب الكبير بشير الديك اليوم بعد رحلة صراع مع المرض، عن عمر يناهز 80 عامًا.

وكان بشير الديك قد تعرض لأزمة صحية ودخل على إثرها العناية المركزة مرتين، ودخل فى شبه غيبوبة كاملة.

وولد في دمياط عام 1944، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1966، وبدأ مسيرته من باب "الأدب"؛ حيث كتب العديد من القصص التي نشرت في مجلات وصحف ودورات أدبية مختلفة، إلى أن جاءته فرصة الكتابة للسينما.

ومن أهم أعمال بشير الديك، “الحريف وضد الحكومة وسواق الاتوبيس والإرهاب، وشبكة الموت، وأيام الغضب والنمر الأسود، وموعد علي العشاء”.