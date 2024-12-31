ads
الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الخميس.. عزاء السيناريست الكبير بشير الديك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

بشير الديك
بشير الديك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستقبل أسرة السيناريست الكبير الراحل بشير الديك العزاء يوم الخميس المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الوهاب ومن المقرر تشييع جنازته بمسقط رأسه بقرية الخياطة بدمياط بعد وصول جثمانه.

وتوفي الكاتب الكبير بشير الديك اليوم  بعد رحلة صراع مع المرض، عن عمر يناهز 80 عامًا.

وكان بشير الديك قد تعرض لأزمة صحية ودخل على إثرها العناية المركزة مرتين، ودخل فى شبه غيبوبة كاملة.

وولد في دمياط عام 1944، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1966، وبدأ مسيرته من باب "الأدب"؛ حيث كتب العديد من القصص التي نشرت في مجلات وصحف ودورات أدبية مختلفة، إلى أن جاءته فرصة الكتابة للسينما.

ومن أهم أعمال  بشير الديك، “الحريف وضد الحكومة وسواق الاتوبيس والإرهاب، وشبكة الموت، وأيام الغضب والنمر الأسود، وموعد علي العشاء”.

موعد ومكان عزاء السيناريست الكبير بشير الديك جنازة بشير الديك وفاة السيناريست الكبير بشير الديك أعمال بشير الديك