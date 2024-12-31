الأب بطرس دانيال ناعيا بشير الديك: من ألمع كتّاب السيناريو والحوار

نعى الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي، السيناريست بشير الديك الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتب دانيال عبر صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا نقدم تعازينا القلبية في رحيل الكاتب والسيناريست العظيم بشير الديك، بعد رحلة مع المرض، وهو من ألمع كتّاب السيناريو والحوار، طالبين له الرحمة والمغفرة من الله والعزاء لذويه ومحبيه".

توفي الكاتب الكبير بشير الديك، بعد رحلة صراع مع المرض، عن عمر يناهز 80 عامًا

وكان بشير الديك قد تعرض إلي أزمة صحية ودخل على إثرها العناية المركزة مرتين ودخل فى شبه غيبوبة كامله

ولد في دمياط عام 1944، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1966، وبدأ مسيرته من باب "الأدب" حيث كتب العديد من القصص التي نشرت في مجلات وصحف ودورات أدبية مختلفة، إلى أن جاءته فرصة الكتابة للسينما .

ومن أهم أعمال بشير الديك الحريف وضد الحكومة وسواق الاتوبيس والإرهاب، شبكة الموت ، أيام الغضب والنمر الأسود، موعد علي العشاء.