محافظ الأقصر يصدر قرارات جديدة لتطوير منظومة العمل المؤسسي

واصل المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، إصدار عدة قرارات في إطار دفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي لمحافظة الأقصر، وتطوير منظومة العمل المؤسسي بالمحافظة، وضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الأقصر

وشملت القرارات، تكليف محمد علي أحمد للقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة لمركز المعلومات ورئيس المنظومة الالكترونية للتقنين بديوان عام محافظة الأقصر، كما تم نقل أحمد يحيى للعمل بمكتبة مصر العامة بالأقصر، وتكليف هاني محمد عباس، مديرا لإدارة الشبكات والصيانة بديوان عام المحافظة.

محافظ الأقصر يصدر حركة تنقلات لرؤساء القرى بمركزي أرمنت والقرنة

وكان المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، قد أصدر الخميس الماضي، حركة تنقلات بين رؤساء القرى بمركزي القرنة وأرمنت، وذلك في إطار تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، ومكافأة المتميزين والدفع بدماء جديدة لتحسين الأداء الإداري بمحافظة الأقصر.

وتضمنت حركة التنقلات نقل كلا من النوبي محمد حجاجي رئيس قرية البعيرات وتكليفه قائم بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، ونقل سيد محمود الراوي مدير شئون العاملين بالوحدة المحلية لمركز القرنة وتكليفه بالعمل رئيسًا لقرية البعيرات.

وفي مركز أرمنت، تم نقل كلا من إبراهيم محمد عمر رئيس قرية المحاميد، ومنتصر أحمد جعفر رئيس قرية الرزيقات، للعمل بديوان عام المحافظة، ونقل عبد الناصر سعدي السايح رئيس قرية الرياينة، للعمل بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، وشيماء عبد التواب الطاهر مدير وحدة المتغيرات بالوحدة المحلية لمركز أرمنت، تم نقلها للعمل رئيسا لقرية الرزيقات.

كما تضمنت الحركة، نقل جاد أحمد ضاحي سكرتير قرية الرزيقات للعمل رئيسا لقرية المحاميد، ونقل دوشي أحمد محمد نصير سكرتير قرية الرياينة للعمل رئيسًا لقرية الرياينة، ونقل محمد عبدالله محمود عضو وحدة المتغيرات المكانية، للعمل مديرا لوحدة المتغيرات بالوحدة المحلية لمركز أرمنت.