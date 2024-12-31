لإقامة معسكر تحت 17.. اتحاد الكرة يعلن تعديل مواعيد مباريات الكرة النسائية

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعديل مواعيد بعض مباريات دوري القسم الاول للكرة النسائية، وذلك لإقامة معسكر المنتخب الوطني تحت 17 للكرة النسائية استعداد للمباريات الرسمية في تصفيات إفريقيا.

وتأتي المباريات التي سيتم تعديل مواعيدها كالآتي:

بيراميدز x الزمالك يوم الجمعة 24 يناير على ملعب الدفاع الجوي بدلا من يوم الجمعة 10 يناير

مسار x المقاولون العرب الجمعة 24 يناير على ملعب رايت تو دريم بدلا من يوم الخميس 9 يناير

تعديل مباريات يوم الاثنين 13 يناير ليتم إقامتها يوم الاثنين 27 يناير كالآتي:

المقاولون العرب x بالم هيلز الأثنين على ملعب فرعي المقاولون

الزمالك x البنك الأهلي على ملاعب الناشئين بالزمالك

وادي دجلة x بيراميدز على ملعب وادي دجلة بالتجمع

المعادي واليخت x الجونة على ملعب المعادي واليخت

تعديل مباريات17 يناير ليتم إقامتها يوم الجمعة 31 يناير كالآتي:

الجونة x اتحاد بسيون على ملعب دار ضباط الوقود

بيراميدز x مودرن سبورت على ملعب فرعي الدفاع الجوي

البنك الأهلي x وادي دجلة على ملعب نادي البنك الأهلي

الطيران x المقاولون العرب على ملعب الطيران فرع مصر الجديدة