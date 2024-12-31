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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"جرح قطعي بالرقبة".. التقرير الطبي لربة منزل طعنها زوجها في حدائق القبة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشف التقرير الطبي، لربة منزل مصابة بطعنة علي يد زوجها بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة حدائق القبة انها تعاني من جرح قطعي بمنطقة الرقبة، وتم عمل الاسعافات الاولية لها وحالتها الصحية في تحسن.
واضاف التقرير، أن المجني عليها تستلزم فترة علاج 21 يوما.

وكان قسم شرطة حدائق القبة، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سيدة وزوجها في منطقة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن عامل حاول قتل زوجته بطعنات من سلاح أبيض بسبب تركها المنزل ورغبتها في الطلاق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

التقرير الطبي قسم شرطة حدائق القبة قسم شرطة حدائق رجال المباحث