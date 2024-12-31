"جرح قطعي بالرقبة".. التقرير الطبي لربة منزل طعنها زوجها في حدائق القبة

كشف التقرير الطبي، لربة منزل مصابة بطعنة علي يد زوجها بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة حدائق القبة انها تعاني من جرح قطعي بمنطقة الرقبة، وتم عمل الاسعافات الاولية لها وحالتها الصحية في تحسن.

واضاف التقرير، أن المجني عليها تستلزم فترة علاج 21 يوما.

وكان قسم شرطة حدائق القبة، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سيدة وزوجها في منطقة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن عامل حاول قتل زوجته بطعنات من سلاح أبيض بسبب تركها المنزل ورغبتها في الطلاق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.