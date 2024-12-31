يوم رياضي للعاملين بوزارة الشباب في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

نظمت وزارة الشباب والرياضة، صباح اليوم، يومًا رياضيًا للعاملين بها بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ومشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. تأتي هذه الفعالية في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز التنمية البشرية والنهوض بالصحة البدنية والنفسية للعاملين،ضمن مبادرة "بداية" للتنمية البشرية بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

بدأت الفعاليات في تمام الساعة 9:30 صباحًا بتجمع العاملين أمام مبنى الوزارة، حيث انطلقت بتدريبات إحماء جماعية. وتضمنت الأنشطة مهرجانًا رياضيًا داخل الحي الحكومي شمل ماراثون للجري والدراجات، ومسيرة مشي مخصصة للسيدات، إلى جانب مسابقات رياضية وترفيهية مثل تنس الطاولة والأنشطة الرياضية بصالة اللياقة البدنية.

وفي كلمته، أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذه الفعالية تمثل نموذجًا للتكامل بين جهود الوزارة ورؤية الدولة لتفعيل دور العاصمة الإدارية الجديدة كرمز للتحول نحو مستقبل أكثر تطورًا واهتمامًا بالعنصر البشري. وأوضح أن العاصمة الإدارية ليست فقط مشروعًا حضاريًا، بل منصة لتعزيز القيم الإيجابية، ومنها الرياضة كأسلوب حياة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على تكرار هذه الفعاليات بشكل دوري، لتكون جزءًا أساسيًا من تحسين بيئة العمل ودعم قدرات العاملين.

وأضاف الوزير أن تنظيم هذا اليوم الرياضي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية يعكس رؤية القيادة السياسية نحو جعل العاصمة مركزًا للابتكار والتميز في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم الكفاءات البشرية كعنصر أساسي لتحقيق التنمية الشاملة.

شهد اليوم الرياضي تفاعلًا واسعًا من العاملين الذين أكدوا أن مثل هذه الأنشطة الرياضية تسهم في رفع الروح المعنوية وتعزيز الإحساس بالانتماء والعمل الجماعي، وهو ما يتماشى مع أهداف الدولة في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.