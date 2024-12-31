محافظ بني سويف يتفقد برنامج تدريب الخياطة والتفصيل للفتيات بالقرى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في الدورة التدريبية التي تنظمها إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة، لتدريب السيدات والفتيات على مهنة الخياطة والتفصيل.

جاء ذلك بحضور:اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر ،د. حسين محمد مدير الصناعات الحرفية بالديوان العام، الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، د.محمد قريبة وكيل المديرية، ، د. علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة .

تدريب الخياطة والتفصيل للفتيات بالقرى ببني سويف

وتابع المحافظ سير العمل في الدورة التدريبية _التي تعقد بمركز الصناعات الحرفية ببني عدي_وتستهدف تأهيل وتدريب الفتيات على التفصيل والخياطة،وتفقد مكونات وتجهيزات المركز الذي يحتوى على معدات وأدوات التدريب على مهنة الخياطة، وتبادل الحوار مع المتدربات للاستماع لمطالبهن ومقترحاتهن لتعزيز الاستفادة من الدورة ، حيث طالبن بالتوسع في البرنامج ودعمه بمزيد من الماكينات والمستلزمات الحديثة وزيادة عدد المتدربات

كلف المحافظ مدير الصناعات الحرفية يإعداد مذكرة وافية بمطالب واحتياجات والسيدات والفتيات المتدربات لدراستها وتلبيتها قدر الإمكان ووفق المتاح ،مؤكدًا أهمية التوسع في عقد وتنظيم مثل تلك البرامح التدريبية لتطوير مهارات الشباب والفتيات وتأهيلهم للحصول على فرص عمل حقيقية في سوق العمل، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للعديد من الأسر بالقرية والقرى المجاورة لها

من جهته أضاف مدير الصناعات الحرفية أن الدورة التدرييبة يتم تنفيذها بتمويل ودعم من وزارة التنمية المحلية، على مدار 3 شهور منذ 15 ديسمبر الجاري حتى منتصف مارس 2025،وتستهدف تدريب 15 متدربا " بواقع 3أيام في الأسبوع" يتم خلالها صرف بدل نقدي وتوفيرالمُدربين و المعدات والخامات ، ومساعدة المتدربين في فتح مشروعات خاصة بهم سواء من خلال ورش حرفية أو مشروعات منزلية وتقديم التسويق والترويج لمنتجاتهم .