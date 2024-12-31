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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سحب مياه الأمطار من شوارع حي الزهور ببورسعيد.. صور

سحب مياه الأمطار
سحب مياه الأمطار من شوارع حي الزهور ببورسعيد
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أعلن اللواء أيمن صبحي، رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن تكثيف العمل للتعامل مع آثار مياه الأمطار وسحبها من الشوارع، وانتشار فرق وأطقم العمل الفنية في مختلف مناطق الحي وشوارعه الرئيسية والفرعية مدعمين بسيارات كسح المياه.

 

سحب مياه الأمطار من شوارع حي الزهور ببورسعيد

بالصور.. سحب مياه الأمطار من شوارع حي الزهور ببورسعيد 

 

وأشار، في بيان له، إلى أن ذلك بناءا على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، حيث رفعت أجهزة الحي التنفيذية من استعداداتها القصوى تزامنا مع سوء الأحوال الجوية بالمحافظة وسقوط الأمطار على كافة الانحاء.

وأكد على انتشار سيارات كسح المياه التابعة للحي بعدد من المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية، وجرى سحب تراكمات مياه الأمطار منذ الصباح الباكر وتساقط الأمطار.

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