أسرة صيدلانيه تخلصت من حياتها بالمعادى: مصابة بالاكتئاب

استمعت نيابة دار السلام الجزئية، الي أقوال اسرة طبيبة صيدلانيه أنهت حياتها، بالقفز من الطابق السابع، الذين لم يتهموا أحدا بارتكاب الواقعه.

وجاء في أقوالهم أن المتوفاه تعاني من مشاكل نفسية ودخلت في نوبة اكتئاب منذ فترة بسبب ضغوطات الحياه، ولم يتمكنوا من معاونتها علي تخطيها.

وأضافو أنها حاولت منذ فترة قصيرة، التخلص من حياتها، ولكنها فشلت، وتمكنوا من إنقاذها.

وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفاه، عقب توقيع الكشف الطبي عليها، لبيان عدم وجود بهه جنايية، وتسلم ذويها الجثمان، وأنهوا مراسم الدفن.

وطلبت النيابة تحريات المباحث، حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الأهالى بسقوط سيدة من أعلى برج سكنى بشارع مصر حلوان الزراعى بدائرة قسم شرطة المعادى.

وعلى الفور، انتقلت اجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة سيدة مصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم ، وبعمل التحريات تبين أنها طبيبة صيدلانية عمرها 40 عاما.