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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إعلان أسماء طلاب القليوبية الفائزين في معرض العلوم والهندسة

معرض العلوم والهندسة
معرض العلوم والهندسة
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أعلنت محافظة القليوبية، اليوم، أسماء الطلاب الفائزين من أبناء القليوبية الفائزين في ختام معرض المحافظة للعلوم والهندسة، الذي أقيم بمجمع هيئة الشبان العالمية ببنها، بحضور المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية و مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والمستشار مصطفي عبد الحميد فرج رئيس هيئة الشبان العالمية بالقليوبية.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن المعرض ضم 63 مشروعا وابتكارات للطلاب في عدة مجالات هي الهندسة الميكانيكية والطاقة والعلوم والنبات، والهندسة البيئية، والبرمجة، والطاقة الكيميائية، والعلوم الطبية، والهندسة الطبية، والكيمياء، الأنظمة المدمجة، وعلوم البيئة والأرض، والروبوتات، والعلوم السلوكية.

أوضح محافظ القليوبية، أن عدد المشروعات الفائزة  والمؤهلة في معرض مصر للعلوم و الهندسة للعام الدراسي 2024 - 2025 بلغ 35 مشروعا بينها 18 مشروعا لطلاب المدارس و الادارات المختلفة و17 مشروعا من مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بإجمالي 65 طالب وطالبة كالتالي:

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا محافظة القليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية