طارق الشناوي ناعيًا بشير الديك: حفر اسمه بإبداع على خريطة السينما العربية 

نعى الناقد الفني طارق الشناوي السيناريست الكبير بشير الديك الذي وافته المنيه اليوم 31 ديسمبر 2024 بعد صراع مع المرض

وكتب الشناوي عبر صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي "بشير الديك وداعا"، من القلائل الذين حفروا أسمائهم بعمق وإبداع على خريطة السينما العربية

تعامل مع فن كتابة السيناريو برهافة وكأنه راقص باليه لا يمشي على الأرض بقدر ما يطير في السحاب.

واستكمل، لا يمكن لأي باحث سينمائي سوي أن يتوقف أمام هذا العملاق الذي قدم مع رفيقيه كل من محمد خان وعاطف الطيب السينما الساحرة، وداعا لسواق الأتوبيس والحريف وموعد على العشاء وضد الحكومة والنمر الأسود.

وتوفي الكاتب الكبير بشير الديك، بعد رحلة صراع مع المرض، عن عمر يناهز 80 عامًا، وكان بشير الديك قد تعرض إلى أزمة صحية ودخل على إثرها العناية المركزة مرتين ودخل في شبة غيبوبة كاملة

وولد في دمياط عام 1944، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1966، وبدأ مسيرته من باب "الأدب" حيث كتب العديد من القصص التي نشرت في مجلات وصحف ودورات أدبية مختلفة، إلى أن جاءته فرصة الكتابة للسينما.

ومن أهم أعمال بشير الديك الحريف وضد الحكومة وسواق الأتوبيس والإرهاب، شبكة الموت، أيام الغضب والنمر الأسود، وموعد على العشاء.