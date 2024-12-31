غدا.. عزاء أحمد عدوية بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس

يقام غدا الأربعاء عقب أداء صلاة المغرب عزاء الفنان أحمد عدوية بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

ورحل نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية عن عالمنا مساء يوم الأحد بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا وشيعت جنازته أمس الاثنين من مسجد حسين صدقي بالمعادي وتم دفنه بمقابر السيدة عائشة.

ولد أحمد عدوية في 26 يونيو 1946 واسمه بالكامل أحمد محمد مرسي العدوي الشهير بـأحمد عدوية ويعد من أهم المغنيين الشعبيين في فترة السبعينات من القرن العشرين، وكان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاؤوا بعده مثل حكيم.

كما قام بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة منها بنت السلطان وزحمة يا دنيا زحمة والسحق الدق انبوبه وسلامتها ام حسن وحبة فوق وحبة تحت وكله على كله وسيب وأنا أسيب وكركشنجي وراحوا الحبايب، وشارك عدوية في أكثر من 27 فيلم مصري منها أنا المجنون والبنات عايزة إيه.