ads
الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أمن القليوبية يكشف حقيقة ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالأعضاء البشرية بالقليوبية

مديرية أمن القليوبية
مديرية أمن القليوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ما جرى تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص بضبط الأجهزة الأمنية مؤخراً تشكيل عصابي للإتجار بالأعضاء البشرية.

وردت معلومات  إلي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية من المقدم محمد فتحي رئيس قسم التحريات والمساعدات الفنية بالمديرية، بتداول مقطع فيديو ادعي خلاله شخص بقيام الأجهزة الأمنية بضبط تشكيل عصابي للاتجار بالأعضاء البشرية.

وبالفحص تبين أن الخبر المشار إليه قديم سبق تداوله عام 2021 على إثر ضبط الأجهزة الأمنية لعدد (10 أشخاص) وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لقيامهم بزراعة الكلى خارج الإطار القانونى من خلال إستقطاب المتبرعين لنقل إحدى كليتيهم إلى مرضى يعانون من الفشل الكلوي مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد إسلام عبدالحكيم والنقيب باسم بليغ، تم تحديد وضبط القائم على الصفحة المشار إليها (مدرس، مقيم بمحافظة القليوبية) وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لترويجه إدعاءات كاذبة .

تشكيل عصابى للإتجار بالأعضاء البشرية ضبط تشكيل عصابى محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية مواقع التواصل الاجتماعي