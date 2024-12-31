مصرع فتاة سقطت من الطابق الثامن بالفيوم

لقيت فتاة في العقد الثاني من العمر مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزل أسرتها أثناء تنظيف السجاد، حيث اختلال توازنه وسقط من الدور الثامن بحي العبودي بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمحافظه الفيوم.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود اشارة من مستشفى الفيوم العام تفيد بوصول فتاة مصابة بكسور في مناطق متفرقة من الجسم وإصابتها بنزيف داخلي، ولفظت أنفاسها أثناء إسعافها، وبالانتقال تبين العثور على فتاة في العقد الثاني من العمر، تدعى "ساميه.ش " 20 سنة، مقيمه بحي العبودي بدائرة قسم أول الفيوم ، مصابة بكسور في مناطق متفرقة من الجسم.

وكشفت التحريات، عن أن الفتاة أثناء قيامها بتنظيف السجاد اختل توازنها وسقطت من البلكونة بالدور الثامن، وجرى نقلها إلى المستشفى من قِبل الأهالي، في محاولة لإنقاذ حياتها إلا أنه توفيت فور وصولها المستشفى .

وشرحت التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة مباحث قسم أول الفيوم، أن أسرة الفتاة لم تتهم أحد بمقتلها وأنها سقطت أثناء إجراء أعمال التنظيف للسجاد، اختل توازنها وسقطت في الشارع جثة هامدة.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الفتاة لأسرتها وذلك لدفنها في مقابر أسرتها لعدم وجود أي شبهة جنائية.