محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

بعث اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025 ، معربًا عن أصدق الأمنيات بالتوفيق والنجاح في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد تحت قيادته.

وجاء في نص البرقية:

“يسعدني ويشرفني أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الغربية بأرق التهاني والأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد. سائلين المولى - عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات، وتحقيق مزيد من الإنجازات. حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم وسدد على طريق الحق خطاكم.”

وأكد المحافظ في تصريحاته بهذه المناسبة، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات، مشيدًا بالجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها الرئيس السيسي من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.

كما أشار المحافظ إلى أن العام الجديد يحمل آمالاً كبيرة لمصر في مواصلة تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

واختتم قائلاً: “كل عام ومصرنا الغالية بخير، ودائمًا نحو مستقبل أفضل".

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والسادة الوزراء والمحافظين .