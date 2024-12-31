بسبب الطقس السيئ.. محافظ بورسعيد يوجه برفع حالة الطوارئ

وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعدادات القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات الحيوية بالمحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ غير المستقر، ونشاط حركة الرياح، وسقوط الأمطار.

سحب مياه الأمطار في بورسعيد

كما وجه محافظ بورسعيد بتكثيف انتشار فرق الأحياء الميدانية للتعامل السريع مع آثار مياه الأمطار بالشوارع تزامناً مع موجة الطقس غير المستقرة .

وفي سياق متصل، تنعقد الشبكة الرئيسية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء على مدار الساعة، وذلك للتعامل السريع مع آثار التقلبات الناتجة عن الطقس.