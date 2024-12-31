"بحوث الصحراء" ينظم أيام حقلية لمكافحة آفات المحاصيل لمزارعي الوادي الجديد

صرح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء بأنه تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن التواصل الدائم مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم نظم المركز عدد من الايام الحقلية للمزارعين بمركز التنميه المستدامة لموارد الوادي الجديد للتعريف بآفات المحاصيل الحقلية والخضر وأهم الممارسات الزراعية الصحيحة وذلك بمشاركة المتخصصين من الباحثين بالمركز .

وأشار شوقي إلى أهمية الأيام الحقلية التي لا تعتمد على الشق النطري فقط ولكن بالتواجد أيضا في المزارع وتعريف المزارعين بكل الممارسات والتدريب العملي عليها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية بأن هذه الفعاليات تتم من خلال مشروع الزراعة الصحراوية المبتكرة والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الايكاردا وبتمويل من الوكالة الأسبانيه للتعاون الدولي من أجل التنمية، مضيفاً بأن المشروع يستهدف تدريب أكثر من ٥٠٠ مزارع بالوادي الجديد وأسوان.

وفي نفس السياق ذكر الدكتور احمد الحاوي رئيس المشروع بأن الأيام الحقلية وتدريب المزارعين ساهم في تطبيق نظم الزراعة المتكاملة في ظل التغيرات المناخية وتحقيق عائد أكبر من المزارع مما يساهم في تحسين مستوى المزارعين، وأضاف بأن التواجد بين المزارعين ودعمهم يساهم بشكل كبير في رفع الوعي للمزارعين وثقل خبراتهم الزراعية.

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