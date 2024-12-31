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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل موالية لتركيا

قوات سورية
قوات سورية
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اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل تابعة لتركيا، في حي المزة السوري بمحيط العاصمة دمشق.

وكانت إدارة العمليات العسكرية التابعة للإدارة الانتقالية في سوريا في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، قد قامت بحملات مداهمة لمنازل مطلوبين بقضايا أمنية.

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد فرضت حظر تجول في عدة مناطق في سوريا أبرزها مدينة تلبيسة فيما تجددت الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل تابعة لتركيا.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد قصفت بلدة أبو قلقل ومحيط قرية شاش البوبنا جنوب منبج، مستخدمة المدفعية الثقيلة.
 

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