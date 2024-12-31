تأجيل محاكمة متهمين بقتل شخص حرقا بالمرج لجلسة 24 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين بقتل شخص حرقًا في المرج، لوجود خلافات بين المجني عليه وزوجته شقيقة المتهم الأول، لجلسة 24 فبراير المقبل.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمان ج.ح، وأ.س، بدائرة قسم شرطة المرج، قتلا المجني عليه محمد.أ، عمدًا مع سبق الإصرار بان بيتا النية وعقدا العزم على ذلك على إثر خلافات زوجية بين المتهم الأول وشقيقة المجني عليه.

واضاف أمر الإحالة ان المتهمين أعدا لذلك العرض مادة تساعد على الاشتعال وتوجها للمكان الذي أيقنا سلفًا، تواجد المجني عليه فيه، ثمى سكب عليه المتهم الأول مادة معجلة للاشتعال وأضرم به النيران، حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره وتقوية عزمه وتمكينه من الهرب قاصدين من ذلك إزهاق روحه متأثرًا بإصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.