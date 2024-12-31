ads
الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهمين بقتل شخص حرقا بالمرج لجلسة 24 فبراير

صورة أشيفية
صورة أشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين بقتل شخص حرقًا في المرج، لوجود خلافات بين المجني عليه وزوجته شقيقة المتهم الأول، لجلسة 24 فبراير المقبل.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمان ج.ح، وأ.س، بدائرة قسم شرطة المرج، قتلا المجني عليه محمد.أ، عمدًا مع سبق الإصرار بان بيتا النية وعقدا العزم على ذلك على إثر خلافات زوجية بين المتهم الأول وشقيقة المجني عليه.
واضاف أمر الإحالة ان المتهمين أعدا لذلك العرض مادة تساعد على الاشتعال وتوجها للمكان الذي أيقنا سلفًا، تواجد المجني عليه فيه، ثمى سكب عليه المتهم الأول مادة معجلة للاشتعال وأضرم به النيران، حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره وتقوية عزمه وتمكينه من الهرب قاصدين من ذلك إزهاق روحه متأثرًا بإصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

محكمة جنايات القاهرة قتل شخص حرق ا في المرج بدائرة قسم شرطة المرج الاشتعا