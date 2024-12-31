وداعا حريف السيناريو بشير الديك

كاتب وسيناريست كبير يعد فلتة بين زملائه، وله جمل وعبارات شديدة العبقرية، مما جعله من أهم وأعظم الكتاب في تاريخ السينما المصرية.

قدم أعمال حفرت أسمائها في تاريخ السينما المصرية، منها "سواق الأتوبيس"، "الحريف"، "عصر القوة"، "ضد الحكومة"، "زيارة السيد الرئيس"، "الناس في كفر عسكر" وأماكن فى القلب.

الكاتب الكبير بشير الديك الذى رحل عن عالمنا فى أخر أيام سنة ٢٠٢٤ ونحن نودعها ودعنا هو ايضا ورحل فى ٣١ ديسمبر تاركا إرثا فنيا كبيرا اهتم بقضايا الوطن والموطن ولا يمكن نسيانه، وترصد “البوابة نيوز” أبرز المحطات فى حياته

ولد بشير الديك7 يوليو 1944 بقرية الخياطة بمدينة دمياط، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة في يونيو عام 1966.

كتب القصة القصيرة ونشر العديد منها في المجلات الثقافية بمصر والعالم العربي قبل أن يكتب للسينما.

كان أول أعماله هو فيلم «مع سبق الإصرار» من إخراج أشرف فهمي وبطولة: محمود ياسين ونور الشريف وميرفت أمين، وقد عُرِض في فبراير 1979.

كون ثنائيا ناجحا مع المخرج عاطف الطيب في عدد من أهم أفلامه، مثل «سواق الأتوبيس» و«ضربة معلم» و«ضد الحكومة» و«ناجي العلي» و«ليلة ساخنة»، بالإضافة إلى ذلك اشترك مع المخرج محمد خان في العديد من الأفلام مثل «الرغبة»، و«موعد على العشاء»، و«الحريف»

أخرج خلال مسيرته فيلمين فقط، هما الطوفان من بطولة محمود عبد العزيز، وسكة سفر من بطولة نور الشريف.

وابتعد بشيرالديك عن السينما خلال سنوات الألفية باستثناء تقديمه فيلم «الكبار» عام 2010 من إخراج محمد جمال العدل، في المقابل قدم عدداً من المسلسلات التلفزيونية الناجحة مثل «الناس في كفر عسكر» و«حرب الجواسيس» وغيرها.

كما قام بإخراج فيلمين روائيين هما: الطوفان بطولة محمود عبد العزيز وفاروق الفيشاوي ومحمود الجندي وأمينة رزق وفيلم سكة سفر بطولة نور الشريف ونورا وحسن مصطفى وعبد السلام محمد وأحمد بدير وآخرين.

وفي مجال الرسوم المتحركة فقد قام بكتابة سيناريو لفيلم الفارس والأميرة وأعد لإخراجه بعد وفاة مخرجه الأصلي محمد حسيب.

وقد أنجز من هذا الفيلم ما يقرب من النصف ساعة وعرض في عام 2020



فى ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ نقل الكاتب الراحل إلى المستشفى وقد طمأنت زوجة السيناريست الكبير بشير الديك جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، مشيرة إلى أنه ما زال فى العناية المركزة يتلقى العلاج ويتم عمل كافة التحاليل والفحوصات الطبية له.

وقالت زوجة الكاتب بشير الديك فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الكاتب والسيناريست بشير الديك أزمته الصحية كان سببها نقص فى الأكسجين وتم نقله إلى المستشفى وعمل اللازم، مشيرة إلى أن الأطباء طمأنوها وحالته مستقرة وواعٍ وتحدثت إليه ولكنه لم ينقل من غرفة العناية المركزة الى غرفة عادية حتى الآن ويتم عمل كافة التحاليل والفحوصات الطبية له وطالبت جمهوره بالدعاء الله ثم خرج بشير الديك إلى منزله بعد استقرار حالته لمجرد أيام وعاد إليها نظرا لتدهور حالته الصحية وتوفى اليوم ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ تاركا إرثا فنيا كبيرا محفور فى وجدان جمهوره ومحبيه.